Veolia : gagne plus de 1%, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Veolia gagne plus de 1% à Paris, porté par une analyse de Barclays qui a relevé vendredi sa recommandation sur la valeur, la faisant passer à 'surpondérer' contre 'pondérer en ligne' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 24 à 32 euros. Dans une note de recherche consacrée au secteur européen des services collectifs, l'établissement britannique émet plusieurs commentaires positifs sur le groupe, qu'il considère 'bien positionné' sur le court terme à l'instar d'autres spécialistes du secteur comme EDF, Engie ou Fortum. Barclays évoque par ailleurs un niveau de valorisation favorable, des catalyseurs positifs ainsi qu'un potentiel d'appréciation qu'il juge non négligeable jusqu'à son nouvel objectif de cours.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +1.94%