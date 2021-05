Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : gagne plus de 1%, soutenu par un broker Cercle Finance • 06/05/2021 à 17:29









(CercleFinance.com) - Veolia progresse de plus de 1% à Paris, soutenu par une analyse d'Oddo BHF qui confirme son opinion de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours à 28,5 euros, au lendemain de la publication d'une performance du premier trimestre 2021 jugée comme 'remarquable' par le bureau d'études. Ce dernier pointe en effet 'un retour de l'activité dans la plupart des géographies, des prix bien orientés et une poursuite scrupuleuse des économies de coûts qui propulsent les taux de croissance organique au-delà des niveaux habituels'. 'La confiance affichée par le management en ce qui concerne la trajectoire 2021 est rassurante, d'autant qu'une amélioration potentielle de l'activité peut intervenir au cours des prochains trimestres', ajoute l'analyste, qui voit toutefois des 'incertitudes à lever'.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +0.80%