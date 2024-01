Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: franchit les 2GW d'énergie flexible en Europe information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Veolia franchit le cap des 2 GW d'énergie électrique flexible gérée, soit l'équivalent de la production de deux réacteurs nucléaires ou de la consommation de 2 millions d'habitants.



Cette production s'appuie sur un portefeuille de près de 10 000 sites gérés à travers l'Europe et une variété de clients industriels (VPK, Thy Marcinelle, Beneo Orafti, Aquiris, Veolia Eau, Orange, Inovyn Ineos etc.).



Pour répondre aux enjeux de la crise énergétique et de l'intégration de l'intermittence des énergies renouvelables, Veolia a pour ambition d'accélérer cette dynamique et d'atteindre 3GW de puissance flexible d'ici 2030.



Selon l'AIE, d'ici 2030, les besoins en actifs flexibles seront multipliés par dix dans le monde entier, en raison de la croissance en Europe (plus de 500 GW de photovoltaïque et d'énergie éolienne).



' En s'appuyant sur l'expertise industrielle de Veolia, nous sommes en mesure de fournir des solutions efficaces pour renforcer la résilience des systèmes électriques de nos clients.' a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia.





