Véolia : franche cassure des 27,7E, vise désormais 26,3E

(CercleFinance.com) - Véolia valide une franche cassure du support crucial des 27,7E, le titre entre en territoire de correction et vise désormais 26,3E dans le meilleur des cas puis 25,2E, le plancher moyen terme du 23/10/2023, voir 22,7E, le support oblique long terme.





Valeurs associées VEOLIA 26,72 EUR Euronext Paris -5,62%