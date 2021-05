(AOF) - Vendredi dernier, Veolia et Suez ont signé un accord de rapprochement, confirmant les termes de l'accord de principe conclu le 11 avril dernier, après approbation de leurs conseils d'administration respectifs. Cet accord permet à Veolia d'acquérir les actifs stratégiques nécessaires à son projet de construction du champion mondial de la transformation écologique, tout en garantissant un périmètre industriel et social cohérent et pérenne pour le nouveau Suez.

Cet accord, qui réitère les engagements sociaux pris par Veolia, confirme que le prix d'acquisition par action du groupe Suez sera relevé à 20,50 euros (coupon attaché).

Cette offre révisée de Veolia devrait être recommandée par le Conseil d'administration de Suez avant le 29 juin, après l'obtention d'une attestation d'équité par l'expert indépendant (Finexsi) et avis du comité de groupe.

Par ailleurs, un Memorandum of Understanding a été signé entre Suez, Veolia, et le consortium d'investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC/CNP en vue de la création d'un nouveau Suez, qui aurait un chiffre d'affaires de près de 7 milliards d'euros comprenant les activités Eau et Propreté France de Suez ainsi que des actifs internationaux, des perspectives de croissance et des capacités d'innovation en France et à l'international.

L'accord encadre la négociation des termes finaux de l'accord à conclure entre Suez, Veolia et le consortium sur la base de l'offre indicative remise par le consortium. L'offre du consortium demeure soumise à plusieurs conditions, notamment concernant la due diligence des investisseurs.

Le consortium s'engage sur le long terme auprès du nouveau Suez et sera en mesure d'apporter un soutien à son développement et sa croissance.

Concomitamment à l'issue de l'offre publique de Veolia, GIP et Meridiam à hauteur de 40 % du capital chacun, et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations (dont la CNP Assurances) à hauteur de 20 % du capital, deviendraient les actionnaires du nouveau Suez.

L'offre du consortium prévoit un actionnariat salarié à hauteur de 3% initialement, et qui pourrait être portée à 10 % du capital d'ici à 7 ans.