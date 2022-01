Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: Estelle Brachlianoff est nommée Directrice générale information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 18:03









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Veolia a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration de celles de directeur général.



Les administrateurs ont exprimé à Antoine Frérot leur souhait unanime qu'il conserve la présidence du conseil d'administration de Veolia. À cette fin, ils proposeront aux actionnaires le renouvellement de son mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale du 15 juin 2022.



Sur proposition du comité des nominations, le conseil d'administration a également décidé qu'Estelle Brachlianoff, Directrice générale adjointe chargée des opérations, prendra la succession d'Antoine Frérot à la direction générale de Veolia à compter du 1er juillet 2022. Il sera proposé aux actionnaires qu'elle intègre le conseil d'administration.





