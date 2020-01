Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : en retrait malgré des propos d'analyste Cercle Finance • 06/01/2020 à 13:42









(CercleFinance.com) - Veolia cède 1% malgré des propos positifs d'Oddo BHF qui réitère son conseil 'achat' et ajuste son objectif de cours de 30 à 32,8 euros, en basculant sa base de valorisation sur 2020 et alors que le groupe dévoilera sa stratégie 2020/2023 le 27 février. 'Les deux opérations réalisées en ce début d'année (acquisition dans les déchets dangereux aux Etats-Unis et cession de la propreté urbaine à Singapour) illustrent la poursuite de la stratégie de repositionnement industriel vers la valeur ajoutée', juge l'analyste. 'Nous demeurons convaincus que le repositionnement de la thèse d'investissement vers la croissance rentable et plus uniquement sur la restructuration et les économies de coûts devrait permettre de poursuivre la revalorisation entamée', poursuit-il.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.00%