Veolia : émission obligataire sur le marché chinois

(CercleFinance.com) - Veolia Environnement annonce avoir émis avec succès des obligations pour 1,5 milliard de renminbi (193 millions d'euros équivalents) sur le marché domestique chinois (Panda Bond), des titres placés auprès d'investisseurs chinois et internationaux. Ces obligations, d'une maturité d'un an, portent un coupon de 3,70%, soit le bas de la fourchette proposée aux investisseurs. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite du développement du groupe français de services collectifs en Chine. 'Les conditions obtenues et le taux de sursouscription de 1,7 fois témoignent de la perception très favorable de la signature de Veolia, ainsi que de la confiance des investisseurs dans le développement du groupe en Chine', souligne-t-il.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris 0.00%