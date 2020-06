Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : émission de deux emprunts obligataires en Chine Cercle Finance • 22/06/2020 à 18:38









(CercleFinance.com) - Le groupe Veolia Environnement annonce avoir émis avec succès deux emprunts obligataires pour un montant cumulé de 1,5 milliard de Renminbi (188 millions d'euros équivalents) sur le marché domestique chinois (Panda Bond). 'Veolia, premier émetteur français sur le marché du Panda, a placé ces obligations auprès d'investisseurs chinois et internationaux. Ces titres, d'une maturité de 3 ans, portent un coupon de 3,85%, soit le milieu de la fourchette proposée aux investisseurs', précise le groupe.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.77%