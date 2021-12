Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : efface les 32E, en route pour les 36E ? information fournie par Cercle Finance • 28/12/2021 à 12:09









(CercleFinance.com) - Véolia efface les 32,4E (résistance oblique long terme et objectif induit par la dernière oscillation entre 28E -l'ex-record absolu- et 30,2E) et semble en route pour les 36E (le titre progressant par bonds successifs de de +4E depuis un point bas ou un précédent record).





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +2.08%