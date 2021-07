Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia :devrait lancer une augmentation de capital de 2,5MdsE Cercle Finance • 07/07/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - Antoine Frerot a annoncé à son audition à l'Assemblée nationale que Veolia souhaiterait réaliser une augmentation de capital de 2,5 MdsE pendant l'automne prochain. Cette opération serait réalisée pour le rachat de la majorité des actifs de Suez. Antoine Frerot a également précisé que la prise de contrôle de Suez serait réalisée en novembre ou décembre rapporte ce matin Aurel BGC. Rappelons que le prix d'acquisition par action Suez est de 20,50 euros (coupon attaché). Cette valorisation intègre un complément de prix potentiel de 300 millions à verser à l'issue de l'exercice 2021.

