Veolia: deux nominations à la direction financière

(CercleFinance.com) - Veolia annonce la nomination d'Emmanuelle Menning au poste de directrice générale adjointe en charge des finances et des achats au 1er septembre, ainsi que l'arrivée de Selma Bekhechi au poste de directrice des relations investisseurs.



Emmanuelle Menning, déjà membre du comité de direction depuis septembre 2020 et dans le groupe de services aux collectivités depuis 2014, intégrera le comité exécutif et rapportera directement à la directrice générale Estelle Brachlianoff.



Selma Bekhechi a rejoint par ailleurs la direction financière en juin 2024 pour prendre la tête de la direction des relations investisseurs et de la communication financière. Selma Bekhechi a également intégré le comité de direction.



Après 24 ans au sein de Veolia, dont six à la tête de la direction financière, Claude Laruelle a décidé de donner une nouvelle direction à sa carrière. Il continuera à accompagner le groupe sur des enjeux de M&A stratégiques.





