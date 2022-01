Veolia détient 95,95% de Suez

Les actions Suez seraient radiées de la cote sur Euronext à Paris et Euronext Bruxelles après la clôture du marché à la date de mise en œuvre du retrait obligatoire.

(AOF) - L'AMF a publié le résultat provisoire de la réouverture de l'OPA de Veolia sur les Suez. Veolia est en mesure de détenir 613 682 445 actions, représentant 95,95 % du capital et des droits de vote de Suez. Veolia demandera, dès la publication des résultats définitifs, la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire portant sur les actions Suez qu'elle ne détient pas encore pour le 18 février 2022. Le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de ce retrait obligatoire serait égal au prix de l'offre, soit 19,85 euros (droits à distribution attachés) par action Suez.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.