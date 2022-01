Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: détient 86,22 % du capital de Suez information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 07:36









(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié vendredi 7 janvier le résultat provisoire de l'offre publique d'acquisition initiée par Veolia portant sur les actions de la société Suez.



Selon les informations communiquées par Euronext Paris, 363 641 261 actions Suez auraient été apportées à l'offre.



Au total, sur la base du nombre d'actions en circulation au 30 novembre 2021, Veolia est en mesure de détenir 551 451 261 actions, représentant 86,22 % du capital et des droits de vote de Suez. Le résultat définitif sera communiqué le lundi 10 janvier 2022.



Veolia demandera la réouverture de l'offre pour une période qui devrait s'étendre du 12 janvier au 27 janvier 2022 (inclus). Veolia confirme par ailleurs son intention de procéder au retrait obligatoire et au retrait de la cote des actions Suez.





