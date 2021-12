Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Veolia: détecte les variants du Covid dans les eaux usées information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 14:32

(CercleFinance.com) - Veolia et ses partenaires - l'IPMC (CNRS-Université Côte d'Azur), la start-up IAGE et le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM) - annoncent renforcer leur dispositif d'identification et de quantification des variants du SARS-CoV-2 dans les eaux usées.



Lancée en septembre 2020, cette solution baptisée Vigie Covid-19 permet de détecter et quantifier les variants alpha, bêta, gamma, delta (depuis l'été dernier) et Omicron (depuis quelques jours) dans les eaux usées.



A terme, cette méthode pourrait devenir un nouvel indicateur d'aide à la gestion de la pandémie, estime Veolia. Grâce aux techniques de criblage PCR, elle permet également d'identifier la présence de mutations connues issues de variants existants du virus et d'évaluer leurs concentrations.