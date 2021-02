Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : dépôt d'un projet d'OPA sur Suez Cercle Finance • 08/02/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Veolia annonce le dépôt d'une offre publique d'achat (OPA) sur Suez, au prix de 18 euros par action - coupon attaché, soit une prime de 75% par rapport au cours de clôture de Suez immédiatement avant l'annonce par Engie de sa revue stratégique, le 30 juillet. Il s'agit selon Veolia de 'la seule décision de nature à répondre à la fois aux sollicitations répétées de la direction de Suez et à apporter aux salariés, aux clients et aux actionnaires des deux groupes une clarification univoque, transparente et définitive'. La clôture de l'offre, une fois ouverte, sera soumise à l'autorisation par la Commission Européenne, Veolia se réservant la faculté de renoncer, le cas échéant, à cette condition. La finalisation du rapprochement est envisagée pour le premier trimestre 2022.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -0.48%