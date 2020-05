Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : décroche sous les 19E, prisonnier du canal 17/20E Cercle Finance • 06/05/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - Véolia bute une nouvelle fois sur la zone des 20,15E et décroche sous les 19E. Le titre est emprisonné depuis le 24 mars au sein d'un corridor 17,6/20,3E et même 17/20E pour arrondir depuis le double plancher des 17 et 23 mars, ce qui en fait un des titres les moins volatiles et les plus décevants du CAC40 depuis 6 semaines.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.54%