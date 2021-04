Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : décision de la cour d'appel de Versailles Cercle Finance • 15/04/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Le groupe indique ce soir que la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 15 avril 2021, constate que Veolia a respecté les droits et attributions des instances représentatives du personnel de Suez en transmettant les documents et les informations susceptibles d'être communiqués au stade de l'acquisition des 29,9 % de Suez auprès d'Engie. Cette décision confirme définitivement Veolia dans ses droits d'actionnaire.

