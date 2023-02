Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia: de plus en plus haut, mais le canal limite les gains information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 12:53









(CercleFinance.com) - - Véolia a effacé une série de résistance et teste maintenant 25,9E (sommet du canal ascendant moyen terme) : en cas de franchissement (accélération de la pression acheteuse), Véolia pourrait s'ouvrir la route des 30E, l'ex-zénith de la mi-mars 2022... mais si le titre reste dans son canal hausser actuel, cela va prendre des mois.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +0.98%