Véolia : de nouveaux record annuels, au-delà de 30E information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 17:36









(CercleFinance.com) - Véolia inscrits de nouveaux record annuels haut la main, au-delà de 30E (après ouverture d'un 'gap' au-dessus des 29,1E): le titre teste vers 30,4E une résistance long terme unissant les précédents sommets majeurs de début décembre 2015 et du 19 février 2020. Le dernier mouvement de balancier entre 28,8 et 26E induisait un potentiel de hausse mécanique vers 31,6E.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +4.24%