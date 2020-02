Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : croissance de 42% du résultat net en 2019 Cercle Finance • 28/02/2020 à 08:11









(CercleFinance.com) - Veolia publie au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe en croissance de 41,8% à 625 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA de 4.022 millions, en progressions de 4,7% en courant et de 4,5% à change constant. Le chiffre d'affaires du groupe de services aux collectivités s'établit à 27.189 millions d'euros, en croissance de 4,8% en courant, de 4,3% à change constant et de 3,2% à périmètre et change constants, 'dans la continuité des exercices précédents'. Le conseil d'administration proposera un dividende d'un euro par action au titre de 2019, payable en numéraire. Pour 2020, Veolia prévoit notamment une croissance organique 'solide' de son chiffre d'affaires et un EBITDA d'environ 4,1 milliards d'euros.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -3.58%