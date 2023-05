Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: croissance de 14% de l'EBIT courant trimestriel information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Veolia dévoile au titre des trois premiers mois de 2023, une croissance de son EBIT courant de 14% à périmètre et change constants, à 788 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA de 1,57 milliard, en progression de 8% en organique.



Le chiffre d'affaires du groupe de services aux collectivités s'est établi à 12 milliards d'euros, en croissance de 19,9% à périmètre et change constants (+6,3% hors effet prix des énergies), avec des progressions sur l'ensemble de ses segments opérationnels.



'Ces performances illustrent une nouvelle fois notre faible sensibilité au cycle économique et notre capacité à répercuter les hausses de nos coûts dans nos prix', commente sa directrice générale Estelle Brachlianoff.



Veolia confirme pleinement ses perspectives 2023, dont une 'solide croissance organique' du chiffre d'affaires, une croissance organique de l'EBITDA de +5 à +7%, ainsi qu'un résultat net courant part du groupe autour de 1,3 milliard d'euros.





