Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : création de Graphitech avec EDF Cercle Finance • 10/12/2019 à 10:05









(CercleFinance.com) - EDF et Veolia, via leurs filiales respectives Cyclife Holding et Asteralis, annoncent la création d'une structure commune baptisée Graphitech, pour répondre aux enjeux de démantèlement des réacteurs nucléaires de technologie graphite. Graphitech aura en charge des développements technologiques et des études d'ingénierie, nécessaires à la préparation du démantèlement des réacteurs nucléaires de technologie graphite, une soixantaine de réacteurs dans le monde. Son premier objectif sera de livrer à EDF un scénario optimisé pour le démantèlement du réacteur de Chinon A2 en 2028 et de proposer un programme d'essais qui permettra de tester les solutions technologiques nécessaires à la réalisation des opérations.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.78%