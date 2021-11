Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : création d'une co-entreprise avec EDF information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 18:16









(CercleFinance.com) - EDF et Veolia annoncent la création de la co-entreprise Waste2Glass pour développer des solutions innovantes de traitement des déchets radioactifs. ' Waste2Glass pourra relever le défi du déploiement industriel de la technologie GeoMelt qui permet de généraliser et simplifier l'utilisation du procédé de vitrification pour une plus vaste typologie de déchets ' indique la direction de Veolia. Cette technologie a déjà permis à ce jour de traiter 26 000 tonnes de déchets radioactifs et de déchets dangereux, en particulier aux Etats-Unis. La création de la société Waste2Glass, ayant obtenu toutes les autorisations des autorités de concurrence compétentes, est prévue début 2022. Elle sera basée à Limay (Yvelines), à proximité d'une nouvelle unité pilote intégrant le procédé GeoMelt, récemment mise en service par Veolia.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +0.57%