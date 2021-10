Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : contrat signé pour la reprise du nouveau Suez information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Après approbation par le conseil d'administration de Suez qui s'est tenu le 21 octobre, Veolia et Suez annoncent avoir signé avec le consortium d'investisseurs un contrat d'acquisition par le consortium du nouveau Suez. Le nouveau Suez ainsi constitué aurait un chiffre d'affaires de près de sept milliards d'euros comprenant les activités eau et recyclage-valorisation France de Suez, des actifs internationaux, ainsi que des activités mondiales numériques et environnementales. La réalisation de l'acquisition est envisagée fin janvier 2022, sous réserve des conditions suspensives prévues dans le contrat d'acquisition, en ce compris notamment le règlement-livraison de l'offre publique de Veolia sur les actions de Suez.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -0.49%