Veolia : contrat pour des services d'eau à Riyad

(CercleFinance.com) - Veolia annonce s'être vu attribué par la National Water Company d'Arabie Saoudite, le contrat de gestion des services d'eau potable et d'assainissement de la capitale Riyad et de 22 municipalités périphériques. D'une durée de sept ans, ce contrat représente un chiffre d'affaires de 82,6 millions d'euros. Visant une série d'objectifs concrets, il concerne une population de près de neuf millions de personnes amenée à doubler d'ici 2030. Le groupe de services aux collectivités précise que ce contrat couvre la gestion d'un réseau d'eau potable de 30.000 km et d'un réseau d'eaux usées de 10.000 km, avec un nombre élevé d'unités de production et de traitement.

