Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: contrat de gestion de déchets à Hong Kong information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - Veolia fait part de la signature d'un contrat de gestion de déchets de deux milliards d'euros avec le gouvernement de Hong Kong, pour soutenir la décarbonation et la régénération des ressources de ce territoire.



Dans ce cadre, le groupe français va construire un site de stockage des déchets non recyclables à la pointe de la technologie pour optimiser la capture du méthane et ainsi permettre d'éviter l'émission de 10 millions de tonnes de CO2 sur vingt ans.



Le méthane capturé sera transformé en électricité verte afin de couvrir 100% des besoins en énergie du site. De plus, les roches issues du site serviront au secteur de la construction de Hong Kong, permettant ainsi d'éviter leurs importations.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +0.52%