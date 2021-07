Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : contrat d'approvisionnement en eau remporté au Japon Cercle Finance • 12/07/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé lundi avoir remporté la concession portant sur la gestion, l'exploitation et la modernisation des installations d'eau potable de la préfecture de Miyagi, au Japon. D'une durée de 20 ans, ce contrat comprend la production d'eau potable, d'eau à des fins industrielles ainsi que le traitement des eaux usées. Il intègre également des opérations de maintenance et de modernisation de huit usines de traitement, avec l'objectif d'atteindre une capacité totale de traitement de plus de 900.000 m3 par jour. Veolia sera ainsi en mesure de fournir de l'eau potable à plus de 1,9 millions d'habitants. Le groupe de services à l'environnement précise avoir remporté le contrat dans le cadre d'un consortium incluant le japonais Metawater ainsi que huit autres partenaires locaux. A titre d'indication, Veolia emploie 9000 personnes au Japon, où il gère déjà 72 usines de traitement d'eau potable et 64 usines de traitement des eaux usées.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +0.35%