Veolia: contrat avec la Corée pour les batteries lithium-ion

(CercleFinance.com) - Veolia, via sa filiale Veolia Water Technologies, a signé un contrat avec POSCO Lithium Solution pour concevoir et livrer un système de conversion intégré pour les batteries électriques lithium-ion.



Ce système comprend la technologie d'épuration et de cristallisation HPD®, un processus clé utilisé dans le raffinage des sels de matériaux requis pour la fabrication de batteries électriques lithium-ion.



La technologie de cristallisation HPD® permet de convertir le carbonate de lithium en hydroxyde de lithium.



Avec une capacité de production annuelle de 25 000 tonnes, l'installation fournira suffisamment de lithium de qualité pour concevoir environ 600 000 batteries de véhicules électriques.



Deuxième producteur des batteries pour véhicules électriques au niveau mondial, la Corée du Sud ambitionne de développer la fabrication domestique d'hydroxyde de lithium, un composant clé dans la production de batteries lithium-ion.





