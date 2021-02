Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : contestation des propos d'Ardian au Sénat Cercle Finance • 18/02/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - Réagissant à l'audition au Sénat de Dominique Senequier, présidente d'Ardian, Veolia conteste la présentation qui a été faite de lui, 'cherchant à dépeindre le groupe comme un acteur sans ancrage et peu soucieux de la souveraineté industrielle de la France'. 'Les auditions successives de Thierry Déau, fondateur de Meridiam, candidat déclaré à la reprise de Suez Eau France, puis de Dominique Senequier, ont permis de mettre en évidence la très forte différence d'approche entre les deux options ainsi exposées', affirme Veolia. Selon lui, l'option défendue par Meridiam 'est clairement industrielle puisqu'elle apporte des garanties fortes pour les salariés et les clients de Suez Eau France' alors que celle soutenue par Ardian et le fonds américain GIP 'est clairement financière'.

