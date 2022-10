Veolia: construit une unité de cogénération avec Solvay information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 17:29

(CercleFinance.com) - Solvay et Veolia ont posé la première pierre de leur unité de cogénération commune qui permettra à Solvay de décarboner son usine de carbonate de soude située à Dombasle, en France.



La cérémonie s'est déroulée en présence d'Anne Le Guennec, directrice générale de Veolia et de Philippe Kehren, président de Soda Ash & Derivatives.



En février dernier, Solvay et Veolia ont débuté la construction de ce projet industriel de transition énergétique qui vise à remplacer le charbon par du combustible dérivé de déchets (RDF) pour la production d'une énergie propre et compétitive pour son site historique.



Ce projet permettra de réduire de 50% les émissions de CO2.



' Il devient de plus en plus urgent de ne pas perdre de vue la nécessité d'agir sur le climat et de trouver des solutions durables et compétitives pour la transition énergétique ', a déclaré Philippe Kehren, président de Solvay Soda Ash and Derivatives.



Le carbonate de soude, également connu sous le nom de carbonate de sodium, est le 10e composé inorganique le plus consommé au monde et un ingrédient de base de nombreux produits.