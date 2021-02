Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : confirmé dans ses droits par la justice Cercle Finance • 11/02/2021 à 12:49









(CercleFinance.com) - Veolia annonce qu'une nouvelle décision de justice rendue par la Cour d'appel de Paris confirme l'entreprise dans ses droits et déboute Suez. La régularité du schéma d'acquisition par Veolia de 29,9% de Suez est confirmée ce jour, assure Veolia, précisant que ses positions ont été 'confortées à plusieurs reprises', depuis le 3 février. Veolia assure qu'elle pouvait donc 'valablement acquérir, le 5 octobre dernier, 29,9% du capital de Suez détenus par Engie'. Cette acquisition a ensuite ouvert la voie à une OPA sur le reste du capital que Veolia ne détient pas. Veolia précise avoir recouvré ses droits d'actionnaire le 3 février 2021 et avoir déposé le 8 février une offre publique d'achat sur l'intégralité du capital de Suez pour mener à son terme le rapprochement entre les deux groupes.

