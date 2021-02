Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : confirmé dans ses droits d'actionnaire de Suez Cercle Finance • 03/02/2021 à 16:28









(CercleFinance.com) - Veolia annonce aujourd'hui que la décision rendue aujourd'hui par le tribunal judiciaire de Nanterre 'rend caduques toutes les décisions précédentes relatives à l'information-consultation des salariés de Suez'. Cette décision confirme que 'Veolia n'a manqué à aucune obligation à l'égard des salariés de Suez. En conséquence, Veolia recouvre immédiatement l'ensemble de ses droits d'actionnaire', rapporte Veolia. L'entreprise assure par ailleurs qu'elle reste disponible pour échanger avec les salariés de Suez au sujet du projet de rapprochement. Veolia confirme en effet 'sa détermination à mener à son terme la création d'un champion mondial de la transformation écologique'.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +1.63%