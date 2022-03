Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : chute de -6% vers 28E, casse le support des 29,8E information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 14:26









(CercleFinance.com) - Véolia subit une chute de -6% vers 28E, ouvrant au passage un 'gap' sous 29,82E mais aussi et surtout, pulvérise le support haussier moyen terme : le titre revient tester et s'appuyer sur le support des 27,86E du 26/11/2021, mais compte tenu de l'inversion de polarité moyen terme, difficile d'exclure une glissade vers 26,1E, le double plancher des 28/09 et 8/10/2021





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -4.06%