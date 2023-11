Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: choisi par EDF pour équiper les centrales nucléaires information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 17:22









(CercleFinance.com) - EDF annonce avoir choisi la solution technologique de Veolia, en partenariat avec REEL, pour la conception, la fabrication et la mise en place d'unités mobiles de traitement d'eaux contaminées en cas d'accident nucléaire.



Ce moyen complémentaire permettrait de limiter drastiquement les impacts sur l'environnement en traitant sur site les eaux du circuit primaire stockées dans les réservoirs du bâtiment réacteur en cas de rupture de tuyauterie.



Ce nouveau dispositif s'inscrit dans le déploiement des modifications de sûreté mises en oeuvre par EDF, qui visent à permettre de rapprocher le niveau de sûreté des réacteurs de 900 MWe de celui visé pour le réacteur EPR.



“Le parc nucléaire d'EDF a choisi Veolia pour bénéficier d'une technologie éprouvée et répondant aux exigences élevées de l'industrie nucléaire. Cette nouvelle alliance de deux groupes français, leaders dans leurs domaines d'activités, illustre la performance de l'industrie française dans les secteurs de pointe ', a commenté Cédric Lewandowski, directeur exécutif d'EDF en charge du parc nucléaire et thermique.







Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +0.88%