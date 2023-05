Veolia : chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 19,9%

(AOF) - Le chiffre d’affaires réalisé au cours du premier trimestre 2023 de Veolia s’établit à 12 milliards d’euros contre 9,93 milliards d’euros au premier trimestre 2022, en croissance de 19,9% à périmètre change constant par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 publié et de +6,3% hors effet prix des énergies. L’EBITDA du groupe a progressé de 8% à 1,57 milliards d’euros , et l' EBIT courant de 14% à 788 millions d'euros. Son chiffre d’affaires au 31 mars 2023 est en croissance sur l’ensemble des segments opérationnels par rapport au 31 mars 2022.

Veolia confirme ses objectifs 2023 : une solide croissance organique du chiffre d'affaires, croissance organique de l'EBITDA entre 5 et 7 %, un résultat net courant part du Groupe autour de 1,3 milliard d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader mondial des services à l’environnement, né en 1853 ;

- Activité de 28 Mds€, répartie entre la gestion de l’eau pour 38 %, la gestion des déchets pour 39 % et les services énergétiques ;

- Montée régulière de l’activité à l’international : 21 % en France, 38 % dans le reste de l’Europe, 25% dans le reste du monde et le reste dans le « Global business » -activité de services aux grandes entreprises ;

- Modèle d’affaires fondé sur la complémentarité des 3 métiers du groupe dans une logique d’usage et de valorisation via l’économie circulaire ;

- Capital ouvert non « opéable » (4,5 % du capital pour la Caisse des Dépôts et 4,1 % pour les salariés), le conseil d’administration de 12 membres étant présidé par le directeur général Antoine Frérot qui, le 1 er juillet, cédera sa fonction de direction générale à Estelle Brachlianoff ;

- Bilan solide malgré une dette nette de 22,3 Mds€, accrue par l’acquisition de Suez, Mds€ face à 16,5 Mds€ de capitaux propres, et des disponibilités supérieures à 15 Mds€ qui seront renforcées en 2022 par les cessions dans l’eau municipale et le déchet en France et dans les activités de l’eau à l’international.

Enjeux

- Stratégie Impact 2023 aux objectifs atteints avec un an d’avance :

- croissance des activités différenciantes : traitement des déchets dangereux, dépollution des sols et eaux industrielles, efficacité énergétique des industries et des bâtiments, recyclage des plastiques, valorisation des biodéchets, offres d’écologie industrielle (boucles d’économie),

- réinvention digitale des métiers traditionnels : eau, déchets, réseaux d'énergie,

- croissance solide des revenus, 1 Md€ d'économies de coûts sur 4 ans, ratio de dette inférieur à 3 sur la période et dividende 2023 de 1,30 € ;

- Stratégie d’innovation enrichie par le rachat de Suez (brevets X2, portant le total à 4 800) :

- 7 hubs innovation, 14 centres de recherche et 600 ETP spécialisés

- réseau de 7 plateformes mondiales travaillant sur la décarbonation, les nouvelles boucles de matières -métaux, plastiques-, la dépollution, la bioconversion,

- partage d’informations avec 200 chercheurs et 200 partenariats et « Open Playground de co-construction des solutions écologiques ;

- Stratégie environnementale net zéro pour 2050 avec objectif d’étape 2030 :

- sortie du charbon en Europe via 1,5Md€ d’investissements,

- exploitation des gaz de décharge en Amérique latine,

- en France, autonomie en énergie des services d’eau et de déchets d’ici 2025 ;

- lancement mondial de l’offre Plastiloff de résines de plastique recyclées,

- hausse du rendement des réseaux d’eau potable ;

- Avancée rapide de la diversification dans le démantèlement des centrales nucléaires, le biométhane et le traitement des déchets

- Visibilité de l’activité avec une durée moyenne des contrats de 11 ans.

Défis

- Impact favorable de l’inflation tant pour les matières premières dans les branches énergie, plastiques, papiers-cartons et métaux recyclés que pour l’eau via les indexations des contrats municipaux ;

- Poursuite du plan ReSource de lutte contre la crise énergétique ;

- Attente du futur Programme Stratégique 2024-2027 ;

- Après une hausse de 6,5 % des revenus, objectifs 2023 : « solide croissance du chiffre d’affaires, résultat net autour de 1,3 Md€ en hausse de 11 %, effet de levier de la dette maintenu autour de 3 ;

- Dividende en croissance à 1,12 €, soit 40 %.

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.