Veolia: cession des parts dans Lydec au Maroc

(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir conclu un accord avec les autorités marocaines pour la cession à la Société Régionale Multiservices Casablanca-Settat, de l'intégralité de sa participation dans Lydec, acquise lors de la prise de contrôle de Suez en 2022.



'Lydec assure la gestion déléguée de service public pour la distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et d'éclairage public pour la ville de Casablanca et sa région', rappelle Veolia, qui restera présent au Maroc via ses contrats à Rabat, Tanger et Tétouan.



La clôture financière de l'opération, conforme aux engagements pris auprès des autorités marocaines de la concurrence, devrait intervenir d'ici fin 2024 après le recueil de toutes les approbations administratives nécessaires.





Valeurs associées VEOLIA 29,48 EUR Euronext Paris +0,72%