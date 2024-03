Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: cession de SADE-CGTH finalisée information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Veolia annonce la finalisation de la cession de SADE-CGTH, sa filiale à 100% spécialisée dans la construction et la remise en état des réseaux d'eau et d'infrastructures, au groupe de travaux publics NGE, pour un montant en valeur d'entreprise de 260 millions d'euros.



'Cette cession s'inscrit dans le cadre de la révision régulière de notre portefeuille d'actifs, les activités de construction ne faisant plus partie des métiers stratégiques du groupe', rappelle Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia.



Les activités de SADE-CGTH, centrées sur les travaux de génie civil et la construction de réseaux, principalement dans le secteur de l'eau, représentent un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,1 milliard d'euros en 2022 et un effectif d'environ 6.900 collaborateurs.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +0.41%