Veolia: cession d'activités de Suez au Royaume Uni information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 09:30

(CercleFinance.com) - Veolia annonce la signature d'une promesse unilatérale d'achat par laquelle Macquarie Asset Management s'engage irrévocablement à acquérir 100% du capital de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd, pour environ 2,4 milliards d'euros.



La cession de cet ensemble, regroupant les activités de déchets de Suez au Royaume Uni, permet d'apporter une réponse efficace aux principales préoccupations de l'autorité de la concurrence britannique et reste soumise à l'approbation de celle-ci.



Avec cette opération, faisant ressortir un multiple de 16,9 fois l'EBITDA 2021 normalisé, la quasi-totalité des cessions antitrust aura été finalisée moins d'un an après l'acquisition de Suez et sur la base d'un multiple moyen de 15 fois l'EBITDA 2021.



L'ensemble de ces cessions permettront de ramener le levier d'endettement de Veolia sensiblement en dessous de trois fois et lui donneront des capacités d'investissement supplémentaires pour financer une croissance sur des marchés à forte valeur ajoutée.