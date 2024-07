Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: cession d'actifs non stratégiques aux USA information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 09:34









(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé mercredi la cession de ses activités de régénération d'acide sulfurique en Amérique du Nord au fonds d'investissement American Industrial Partners pour un montant de 620 millions de dollars.



Dans un communiqué, le groupe de services à l'environnement explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa politique de transformation visant à recentrer son portefeuille d'actifs vers ses priorités stratégiques.



De son point de vue, les métiers de régénération d'acide sulfurique et d'acide fluorhydrique des raffineries aux Etats-Unis ne font pas partie de ces priorités et n'offrent pas de synergies avec ses activités de coeur.



A la Bourse de Paris, l'action Veolia progressait de 1% mercredi matin suite à cette annonce, à comparer avec un gain de 1,1% pour l'indice CAC 40.





Valeurs associées VEOLIA 29,40 EUR Euronext Paris +1,14%