Veolia : cède ses réseaux de chaleur et de froid aux US

(CercleFinance.com) - Veolia annonce ce soir la finalisation de la cession de ses réseaux de chaleur et de froid aux États-Unis, pour 1,25 milliard de dollars, à Antin Infrastructure Partners. 'Il s'agit d'un portefeuille de centrales de production, notamment en cogénération, de vapeur, froid et électricité et de 13 réseaux desservant 10 villes américaines. Fonds d'investissement dédié aux infrastructures, Antin Infrastructure Partners a investi plus de 7 milliards d'euros dans 24 sociétés en 12 ans d'existence. Antin Infrastructure Partners est notamment propriétaire depuis 2018 d'Idex, qui exploite près de 40 réseaux de chaleur et de froid en France', précise Veolia.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.46%