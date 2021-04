Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : bute encore sous 22,5E Cercle Finance • 09/04/2021 à 18:57









(CercleFinance.com) - Véolia bute encore sous 22,5E, c'est à dire sur la médiane d'un corridor 21,5/23,5E au sein duquel le titre oscille depuis mi-janvier: la version optimiste, c'est une accélération estivale en direction de 25,5E.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +1.53%