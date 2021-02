Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : Bruno Le Maire appelle au dialogue avec Suez Cercle Finance • 08/02/2021 à 10:06









(CercleFinance.com) - Invité ce matin au micro de Sonia Mabrouk, sur Europe 1, Bruno Le Maire, a appelé Veolia et Suez à 'reprendre le chemin de la raison et du dialogue'. Le ministre de l'Economie des Finances et de la Relance a estimé que l'OPA lancée par Veolia sur Suez ne pouvait réussir qu'à condition d'être amicale et ne pourrait se faire 'contre les salariés, contre le conseil d'administration, contre les clients et les usagers'. Le ministre s'est par ailleurs interrogé sur la valeur des garanties avancées en matière d'emploi par Antoine Frérot, le dirigeant de Veolia, dans la mesure 'où il a garanti de faire une offre amicale et dépose une offre inamicale', ce qui 'contrevient aux engagements pris à plusieurs reprises'. Selon Bruno Le Maire, l'OPA soulève également des questions de transparence et de concurrence. 'Nous allons saisir l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) dès ce matin', a-t-il annoncé avant de marteler que le capitalisme français ne devait pas être 'la guerre du tous contre tous', surtout dans les circonstances actuelles, alors que le pays connaît la plus grave crise économique depuis 1929. 'Je suis là pour faire respecter les règles', a assuré le ministre, avant d'appeler une nouvelle fois 'au dialogue' et 'à la raison' afin de retrouver 'le sens de l'intérêt général'.

