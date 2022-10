Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : bondit vers 20,5E, ébauche un 'W' haussier information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 09:23









(CercleFinance.com) - Véolia bondit vers 20,5E et ébauche un 'W' haussier sur 19,15E les 29 septembre et 12 octobre.

La caractère totalement artificiel de ce rebond le 13 octobre ne change rien au potentiel de hausse qui serait libéré par le franchissement de la résistance des 21E du 5 octobre en direction de l'ex-'gap' des 23,06E du 13 septembre, niveau qui coïncide avec la résistance oblique baissière moyen terme issue du zénith des 33,3E





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +3.14%