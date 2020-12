Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : bloque sous les 20,20/20,4E Cercle Finance • 07/12/2020 à 15:39









(CercleFinance.com) - Véolia bloque sous les 20,20/20,4E, c'est à dire les niveaux de résistance testés sans relâche et des dizaines de reprises depuis le 29 juin dernier, les 2 et 4 décembre tout dernièrement. La principale zone de soutien court terme demeure 19,25E et a également été testée à de multiples reprises du 9 juillet au 28 août (et elle a servi de résistance le 16/11).

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -2.35%