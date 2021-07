Veolia : bénéfice de 301 ME au 1er semestre 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 13 645 ME au 1er semestre 2021 contre 12 412 ME au 1er semetre 2020, soit une croissance de +11,2 % à change constant (+9,9 % en courant) et +10,4 % à périmètre et change constants.

Par rapport au 1er semestre 2019, le Chiffre d'affaires progresse de +4,6 % à taux de change constants.

L'EBITDA ressort à 2 081 ME contre 1 599 ME au 1er semestre 2020, en croissance de +31,4 % à changes constants et de +6,2 % par rapport au 1er semestre 2019.

Le résultat net part du groupe s'établit à 301 ME, avec 31 ME de coûts spécifiques liés à la crise sanitaire. Les charges de restructuration s'élèvent à 35 ME, et les coûts d'acquisition liés au rachat de Suez ont représenté 63 ME sur le semestre. Le résultat net courant part du groupe est de 516 ME contre 7 ME au S1 2020 et 352 ME au S1 2019.

Les perspectives d'EBITDA pour l'ensemble de l'année 2021 sont relevées. Le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 2019, des économies de coûts supérieures à 350 ME et un EBITDA supérieur à 4,1 MdsE au lieu de supérieur à 4 MdsE, soit une croissance supérieure à 12% comparé à 2020.