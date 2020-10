Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : Ardian a décidé de ne pas déposer d'offre sur Suez Cercle Finance • 05/10/2020 à 15:18









(CercleFinance.com) - Ardian a décidé de ne pas déposer d'offre sur Suez 'pour laisser le temps aux discussions en cours'. Le groupe annonce avoir travaillé sur 'une offre soutenue par les salariés de Suez et son conseil et nécessitant 6 semaines de due diligence'.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.18%