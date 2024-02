Veolia annonce 4 milliards d'euros d'investissements sur quatre ans

( AFP / ERIC PIERMONT )

Veolia a annoncé jeudi 4 milliards d'euros d'investissements sur la période 2024-2027, qui seront destinés à ses marchés porteurs de l'eau, des déchets et de l'énergie.

Le leader mondial des services à l'environnement, qui a présenté jeudi son plan stratégique 2024-2027, compte en consacrer la moitié à ce qu'il nomme ses "boosters de croissance": l'énergie locale (bioénergies, services d'efficacité énergétique...), les technologies de l'eau (nouveaux polluants, dessalement, réutilisation des eaux usées...) et le traitement des déchets dangereux.

Le reste ira à son socle traditionnel d'activité (eau municipale, déchets courants...), selon ce plan, baptisé "Green Up".

Tablant sur "une demande de transformation écologique (qui) n'a jamais été aussi forte", Veolia annonce pour cette période 2024-2027 une "croissance solide du chiffre d’affaires".

Il prévoit 350 millions d'euros d’économies par an, plus de 8 milliards d'euros d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) en 2027, et environ 10% de croissance annuelle du résultat net courant.

"La prise de conscience écologique doit dorénavant être canalisée vers une action efficace (...) Avec Green Up, Veolia devient le meilleur catalyseur de la transformation écologique pour les villes et les industries, prêt à saisir les opportunités", a plaidé devant investisseurs, analystes et journalistes la directrice générale Estelle Brachlianoff, évoquant un marché mondial estimé à environ 2.500 milliards d'euros.

Jeudi, le groupe français a annoncé pour 2023 de nouveaux résultats record, avec un bénéfice en hausse de 31%, à 937 millions d'euros, pour un chiffre d’affaires de 45,3 milliards (en croissance organique de 9% et en hausse de 4,4% hors effet des prix de l'énergie, que Veolia achète pour la revendre à ses clients).