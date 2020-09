Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : acquisition en République Tchèque Cercle Finance • 07/09/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Veolia, à travers sa filiale Veolia Ceska Republika, annonce avoir signé un accord pour la reprise de Pražská Teplárenská, filiale du groupe tchèque Energetický a Pr?myslový Holding, en charge du réseau de chauffage urbain de Prague Rive Droite. Exploitant déjà le réseau de Prague Rive Gauche, Veolia renforcera ainsi sa présence dans les services énergétiques en République Tchèque. Cette reprise d'actifs représentera à terme un chiffre d'affaires annuel estimé à 230 millions d'euros. Pražská Teplárenská exploite le plus grand réseau de chaleur de République Tchèque, desservant chaque jour 230.000 foyers, des installations municipales et des locaux tertiaires en chaleur. Cette acquisition est soumise au feu vert des autorités de concurrence.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +1.23%