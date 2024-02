Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: acquisition d'une centrale électrique en Hongrie information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir signé, via sa filiale hongroise, un accord avec Uniper pour l'acquisition d'une centrale électrique d'une capacité installée d'environ 430 mégawatts située à Gönyű, dans le nord-ouest de la Hongrie.



Cette centrale électrique à cycle combiné gaz, présentée comme la plus moderne et la plus performante du pays, joue un rôle déterminant pour la régulation et l'équilibrage du réseau électrique hongrois grâce à des technologies de pointe.



Par cette opération, dont la réalisation reste soumise aux autorisations nécessaires et à la conformité aux réglementations en vigueur, Veolia continue d'étoffer son portefeuille qui représente désormais un volume de 2,4 gigawatts d'énergie électrique flexible gérée.





